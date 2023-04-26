Пассажиры хотели бы расплачиваться за автобусные билеты банковскими картами

Пассажиры междугородних маршрутов удивлены и возмущены тем, что в наше время в автобусах нельзя купить билеты с помощью карты, пишет LNK.

Глава Вильнюсского автовокзала Рената Станайте заметила, что на вокзале можно купить билеты с помощью карты, но в самих автобусах у пассажиров бывают проблемы.

"У нас во всех кассах можно расплатиться картами. Люди платят и наличкой и картами - 50 на 50. Есть кассы самообслуживания, там тоже действует безналичный расчет. Часто пассажиры спрашивают, можно ли за билеты заплатить картой, отвечаем - в одних автобусах междугороднего сообщения можно, в других - нельзя", – сказала Станайте.

По ее словам, раньше пенсионеры сталкивались с проблемой безналичного расчета, но сейчас и пенсии переводят на карты, люди платят за покупки в магазинах картами, значит, этой проблемы уже нет.

Одни вильнюсцы говорили, что платят за билеты наличными, другие говорят, что покупают билеты по интернету, чтобы не остаться без места.

Гендиректор компании TOKS Арунас Индрашюс сказал, что понемногу вводится система безналичного расчета.

"В 80% наших автобусов за билет можно заплатить картой. Мы продвигаемся вперед, в ноябре во всех автобусах появится такая возможность", – обещал он.

"Безналичный расчет пользуется популярностью. 30% пассажиров покупает билеты по интернету, 20% - в кассах, а 50% – в автобусах. В странах Балтии мы стремимся к безналичному расчету, а в Европе он доступен в 100% случаев, мы тоже идем к этому", – сказал гендиректор TOKS.

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