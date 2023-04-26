Предупреждение: в среду в Литве будут звучать сирены

26 апреля, в 11.52 ч., в Литве включат сирены, сообщает Служба пожарной безопасности и спасения. Это проверка системы оповещения и информирования жителей.

Сирены будут звучать 3 минуты. После этого, в 11 час. 55 мин., по первому и второму каналу Литовского радио (дополнительно в Каунасском и Мариямпольском уездах по местным радиостанциям "Pūkas", "Tau", "Kelyje" и "Kapsa") для жителей будет транслироваться актуальная информация.

Услышав сирены, жители должны немедленно включить радио или телевидение, прослушать информацию и действовать согласно рекомендациям.

В ходе проверки системы оповещения жителей будут информировать не только через Литовское национальное радио и телевидение, региональные и местные вещатели, но и посредством коротких сообщений на мобильные телефоны с включенной функцией сотового вещания, отмечается в сообщении.

Жителей просят настроить свои мобильные телефоны на получение сообщений с предупреждениями. Для того чтобы жители могли проверить, правильно ли выполнены настройки телефона на получение предупреждающих сообщений, передача этих сообщений начнется одновременно с началом включения сирен, т.е. в 11 час. 52 мин., и продлится до 12 час. 00 мин. В течение этого времени сообщения будут повторяться каждую 1 минуту.

Просьба установить телефоны на прием таких сообщений. Соответствующие инструкции можно найти на сайте www.lt72.lt. Сообщения начнут рассылать в 11.52 и будут рассылать до 12.00 ч.

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