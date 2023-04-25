Миссия выполнена: Ауримас Валуявичюс в одиночку преодолел Атлантический океан встреча в Майами

Путешественник Ауримас Валуявичюс за 120 дней в одиночку преодолел Атлантический океан и вскоре выйдет на сушу. Следите за событием онлайн.

Ауримаса в Майами ждет группа литовцев, в их числе и близкие путешественника – отец, брат и дедушка.

Delfi напоминает, что Ауримас поставил перед собой цель - пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке, чтобы отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой путь.

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