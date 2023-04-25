В Вильнюсе рядом с парламентом горел ресторан Submarine

В Вильнюсе рядом с парламентом горел ресторан Submarine.

Информация о пожаре поступила в 19.28 ч. Сообщалось, что горит кафе на ул. Гинею, 2. По этому адресу находится ресторан Submarine.

По предварительным данным, помещения были задымлены. На место происшествия приехали 3 автоцистерны и автомобиль штаба.

Сообщается, что горит кухня. Огонь виден на крыше.

Были эвакуированы люди.

Огонь потушили. Горели деревянные конструкции под навесным потолком. Люди не пострадали. Причину пожара выяснят пожарные-спасатели.

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