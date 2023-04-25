Информация о пожаре поступила в 19.28 ч. Сообщалось, что горит кафе на ул. Гинею, 2. По этому адресу находится ресторан Submarine.
По предварительным данным, помещения были задымлены. На место происшествия приехали 3 автоцистерны и автомобиль штаба.
Сообщается, что горит кухня. Огонь виден на крыше.
Были эвакуированы люди.
Огонь потушили. Горели деревянные конструкции под навесным потолком. Люди не пострадали. Причину пожара выяснят пожарные-спасатели.
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