Центробанк Литвы: в следующем году минимальная зарплата должна составить почти 953 евро

Как утверждает директор Экономического департамента Центробанка Литвы (Банка Литвы – БЛ) Аурелиюс Дабушинскас, в 2024 году, согласно установленной Трехсторонним советом формуле, минимальная месячная заработная плата (МЗП) в Литве должна увеличиться до 112,84 евро или на 13,4 проц. – с 840 до 952,84 евро.

"В 2022 году СЗП (средняя заработная плата – ELTA) без надбавок и премий составляла 1663,6 евро. Мартовский прогноз Минфина относительно заработной платы таков, что в этом году СЗП вырастет на 9,1 проц., а в следующем – на 5 проц. Это означает, что СЗП без надбавок и премий в 2024 году составит 1905,7 евро. Желаемый уровень соотношения МЗП и СЗП не меняется, он останется на уровне 50 проц., как и в прошлом году", – сказал А. Дабушинскас на заседании Трехстороннего совета во вторник.

Такой размер МЗП определен по методике Трехстороннего совета, с учетом прогнозируемой на 2024 г. СЗП без надбавок и премий, и она умножается на средний показатель соотношения МЗП и СЗП в пяти странах ЕС с самым высоким соотношением МЗП и СЗП в 2019-2021 гг.

А. Дабушинскас отметил, что БЛ, как и прежде, рассматривает МЗП в качестве инструмента для снижения неравенства доходов и предлагает "результат формулы взять за основу для обсуждения".

"Мы считаем, что в основе формулы лежат относительно объективные показатели, и мы предлагаем, как и прежде, хотя бы взять результат формулы за основу для обсуждения", – сказал он.

Представитель БЛ заявил, что если бы решение по МЗП принималось сейчас, то, по оценке БЛ, нет серьезных рисков в увеличении МЗП до размера, рассчитанного по формуле.

"Если бы решение принималось здесь и сейчас, заблаговременно, то, по нашей оценке, мы не видим серьезных рисков, препятствующих принятию решения о повышении МЗП настолько, насколько показывает расчет", — пояснил А. Дабушинскас.

ELTA напоминает, что с начала 2023 г. МЗП выросла до 840 евро, т. е. на 15 проц. с прежних 730 евро, минимальная почасовая ставка повысилась до 5,14 евро вместо прошлогодних 4,47 евро. Минимальная почасовая ставка увеличилась на 0,67 евро или также примерно на 15 проц.

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