Жители сообщают о том, что один из вильнюсских скверов стал "общественным туалетом"

Спящие на скамейках, справляющие естественную нужду бездомные, наркоманы, принимающие дозу, дерущиеся асоциальные люди – такое ежедневно наблюдают жители Старого города или случайные прохожие в Украинском сквере, пишет Lrytas.lt.

Жители обращаются с жалобами и в полицию и в муниципалитет, но ситуация не меняется.

Об этой проблеме в фейсбуке рассказала актриса Агне Грудите. По ее словам, бездомные буквально "оккупировали" сквер, превратили его в "сортир". Женщина рассказала, что ситуация не меняется, зато нарушители общественного порядка не раз угрожали ей расправой.

"Новые скамейки залиты кровью, рвотными массами, перемазаны калом. Женщина мочится посреди сквера. Рядом полицейский комиссариат. Рядом детская площадка… сотни людей вокруг. Я вызываю полицию по три раза в день. Каждый день! Кто-то в Вильнюсе слеп", – писала она, заметив, что полицейские - такие же заложники ситуации, они приезжают по вызову, но ничем помочь не могут.

Из муниципалитета женщина получает лишь уведомления о том, что в сквере убирают дважды в день, обновляют цветы на клумбах и что социальные работники общаются с асоциальными людьми, собирающимися в сквере, пытаются уговорить их изменить образ жизни.

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас подтвердил, что им ситуация известна, но для ее решения нужно время.

"Нет юридических оснований для наказания бездомных за то, что они собираются в этом сквере, а штрафы за нарушение общественного порядка они все равно не платят", – сказал он.

"В сквере убирают дважды в день, каждый раз после уборки работники присылают фотографии в староство. В сквере и рядом с ним установлены видеокамеры, они помогают идентифицировать нарушителей общественного порядка.

В сквер регулярно наведывается полиция. Жители почти ежедневно жалуются на пьющих людей в сквере и на другие беспорядки. Людей, нарушающих порядок, из сквера выдворяют", – сказал Грубинскас.

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