Вильнюсцы рассказали, услуги какой авиакомпании оценивают хуже всего

Недавно Daily Mail писал о том, какая из авиакомпаний предоставляет самые некачественные услуги. Больше 8000 путешественников хуже всего оценили услуги венгерской авиакомпании Wizz Air. Вильнюсцы дали самую плохую оценку другой авиакомпании.

Вильнюсцы хуже всего оценили ирландскую авиакомпанию Ryanair. Такую оценку ей дали 42% участников опроса (507 голосов). На втором месте - Wizz Air - 19% (227 голосов).

6% участников опроса (69 голосов) дали плохую оценку латвийской AirBaltic, а 2% (22 голоса) польской LOT Polish Airlines. 20 человек дали низкую оценку немецкой компании Lufthansa.

По одному проценту собрали: SAS Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Norwegian Air Sweden, Swiss и Finnair - 15, 11, 8, 6 и 5 голосов.

Были и положительные отзывы. 14% респондентов (172 голосов) считают, что все авиакомпании хороши. 12% (151 голос) сказали, что не летают.

В опросе участвовало 1213 читателей портала MadeinVilnius.lt. Опрос проводился с 13 по 17 марта в интернете.

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