В реке Невежис обнаружено тело пропавшего на Пасху 18-летнего юноши

Полиция подтвердила, что во вторник в реке Невежис в Кедайняй было обнаружено тело 18-летнего жителя Кракяй, пропавшего на Пасху.

По данным полиции, поступило сообщение о том, что в 8.55 час. в Кедайняй, неподалеку от улицы Йосвайняй, в реке Невежис замечено тело мертвого мужчины.

"Уже получено подтверждение, что это – пропавший без вести мужчина 2004 года рождения", — во вторник сообщила агентству ELTA главный специалист Отдела связи Главного комиссариата полиции Каунасского округа Реда Зараускене.

Тело заметили рыбаки, которые не только информировали полицию, но и подтащили утопленника к берегу, не дав течению унести.

Тело утопленника на берег вытащили пожарные-спасатели.

Напомним, что на Пасху в Кракяй пропал 18-летний молодой человек и несколько дней назад пожарные-спасатели искали его тело в реке Невежис.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

18-летний юноша из городка Кракяй пропал в Пасхальный вечер и уже 20 апреля начались его поиски. Тогда же было объявлено, что в последний раз молодого человека видели на Большой рыночной площади в Кедайняй.

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