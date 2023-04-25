Министр: масштабы вакцинации в Литве снижаются на протяжении 10 лет

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис отмечает, что общие темпы вакцинации в стране снижаются, что, по его словам, создает риск возвращения некоторых болезней, которые в настоящее время находятся под контролем. Однако министр указывает, что эту тенденцию не следует связывать с пандемией COVID-19, поскольку, по его словам, уровень вакцинации в стране снижается уже 10 лет.

"Есть всего пара прививок, где мы видим прирост, а во всех остальных отношениях либо результат тот же, либо, что еще хуже, снижение. Это снижение является сигнализирующим – оно имеет некий образ красных лампочек", - сказал А. Дулькис на пресс-конференции, организованной Министерством здравоохранения.

"А это уже сигнализирует о том, что по некоторым показателям можно переходить в зону риска, что некоторые заболевания могут вернуться", - добавил министр.

Однако А. Дулькис указывает, что снижение вакцинации стало фиксироваться еще до пандемии COVID-19, когда вопрос вакцинации частью общества начал восприниматься очень чувствительно.

"Сейчас принято многое списывать на период пандемии, что что-то здесь из-за пандемии – нет. Те тенденции, те цифры, динамика существуют как минимум последние 10 лет, и пандемия здесь точно не какая-то главная причина", - подчеркнул он.

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