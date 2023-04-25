Специалист: в Литве нет округов, где ситуация не была бы на грани угрожающей

Прошел всего год и в Литве не осталось "зеленых" округов - таких, в которых от опасных болезней было бы привито хотя бы 95% детей. Такое количество привитых необходимо, чтобы ограничить распространение болезней. Однако растет число родителей, которые отказываются от вакцинации детей, поэтому растет риск возвращения забытых заболеваний, а пострадают те, кто в силу состояния здоровья или возраста не могут быть привиты.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене сказала, что снижение числа вакцинируемых наблюдается с 2010 года.

По ее словам, за последний год увеличилось лишь число прививающихся от гепатита B и ротавирусной инфекции.

"Рост составил несколько процентов, но хорошо, что это не спад. В остальных позициях нет перемен или наблюдается спад. Больше всего беспокойства вызывает ситуация с корью, краснухой, свинкой (от этих болезней детей прививают дважды - до 2 и в 6-7 лет)", – сказала Размувене.

В 2021 году от этих болезней привили всего 88,5% детей, в 2022 г. еще на 2% меньше.

По словам Размувене, чтобы сдержать распространение этих болезней, необходимо привить 95% населения.

Не радует и показатель вакцинации против вируса папилломы человека. Этот вирус приводит к изменениям, вызывающим онкозаболевания. С 2016 году девочек прививают от ВПЧ бесплатно, мальчиков начали прививать в этом году.

"С начала вакцинации (за 5 лет) количество прививающихся девочек выросло до 60%. Хотелось бы, чтобы показатель был как в Скандинавских странах, например, Финляндия вообще забыла, что такое рак шейки матки", – рассказала специалист.

В 2022 г. в Литве не осталось "зеленых" областей, которые показывают, что привито достаточное количество детей от кори, краснухи и свинки. В 2021 году были две "зеленые" области - Утенская и Алитусская.

"В прошлом году было 11 случаев заболевания свинкой, 7 детей и 4 взрослых. Был случай краснухи, заболела беременная женщина. И в этом году был случай краснухи, заболел 11-месячный ребенок", – сказала Размувене.

В прошлом году было 88 случаев пневмококковой инфекции, хотя вакцинация для групп риска от этой болезни бесплатная. От этого заболевания в прошлом году скончались 6 человек. Зарегистрировано и больше случаев менингококковой инфекции.

По словам Размувене, 47% родителей отказываются от вакцинации, 18% не приезжают прививаться, не указывая причину, 5% живут за границей, 24% - другие причины.

"Некоторые просят отсрочить вакцинацию. Как это? Ведь есть время для каждой прививки. Если ребенка не привить своевременно, а ребенок посещает места, где есть другие дети, включая тех, для кого инфекция может быть опасной, это плохо. В таких случаях заболевают не только дети, но и их близкие", – сказала специалист.

В прошлом году был проведен опрос, родителей спрашивали, почему они отказываются от вакцинации детей. 56% сказали, что не прививают из-за побочных действий вакцины, 48% указали, что им не хватает надежной информации о вакцине, 39% не верят в действенность вакцины.

60% указали, что изменили бы свою позицию, если бы их поощрил семейный врач, если бы в интернете было больше научнообоснованной информации о вакцинации, если бы слышались рекомендации знакомых работников сферы здравоохранения.

"Одна из причин, которую указывают родители, непрививающие детей, это нехватка информации. Очень странно, мы живем в век информации, ее можно найти везде. Но информации все равно не хватает. Родители думают, что болезни уже побеждены, что они уже не опасны. Но если вспомнить - 10 лет назад был скачок случаев кори, 35 случаев. Заболели непривитые или не до конца привитые люди. Приехали из Великобритании и заразили близких в Литве", – сказал врач Сантаришкской клиники Казис Симанаускас.

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