Командарм Литвы о новых оборонных планах НАТО: это сигнал - агрессор получит комплексный ответ

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что новые планы региональной обороны НАТО соответствуют ожиданиям Вильнюса. По его словам, новая оборонная стратегия посылает четкий сигнал врагам Альянса и предупреждает, что в случае войны или вторжения страны-агрессоры получат комплексный ответ стран НАТО.

"Оборонные планы еще не утверждены. Сейчас они в процессе рассмотрения. Если замечаем что-то, что хотели бы доработать – еще есть время на некоторые замечания. Но в принципе оборонные планы действительно полностью оправдывают ожидания", — заявил в понедельник журналистам В. Рупшис.

"Сами по себе планы уже являются сдерживанием. Планы носят комплексный характер – то есть четко определены средства, четко предвидятся последствия, которые действительно очень сильны и посылают противнику очень четкий сигнал, что это не будет какой-то локальный конфликт. Это будет комплексный ответ, если он (противник — ELTA) когда-либо бросит вызов", — отметил он. Командарм подчеркнул, что после утверждения оборонных планов необходимо обсудить и согласовать следующие шаги – вопросы тактических действий, маневрирования, развертывания сил.

"Конечно, впереди еще много работы. На данный момент это оперативный региональный план. Надо понимать, что за оперативным региональным планом последуют тактические планы, в которых уже будут конкретизированы действия, маневрирование, определены вооруженные силы и их задачи", — пояснил командарм.

Отвечая на вопрос о принципиальных различиях между старыми и новыми оборонными планами, В. Рупшис подчеркнул, что новая позиция НАТО больше не основывается на принципе реагирования. Он отметил, что для каждого региона предусмотрены конкретные вооруженные силы, определены их задачи и прочие моменты.

"Главное отличие заключается в том, что предыдущие планы были до конфликта. Сейчас мы уже адаптировали планы под текущую ситуацию", – сказал командующий армией.

В середине апреля НАТО ознакомило представителей стран с региональными оборонными планами Альянса, которые, как ожидается, будут утверждены до Вильнюсского саммита НАТО.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!