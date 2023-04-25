Грядут перемены погоды: в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание

Во вторник погода в Литве начнет меняться. Над Литвой, начиная с запада, медленно будет двигаться атмосферный фронт, который вытеснит тепло с территории нашей страны.

Днем ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут летние ливни. В центральных и восточных районах после обеда ожидаются грозы. Усилится ветер. Все еще будет тепло: воздух прогреется до 15–20 градусов, у моря будет прохладнее, всего 11–14 градусов тепла.

В среду будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Днем значительно похолодает: будет 7–12 градусов тепла.

В ночь на четверг местами, а днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ожидается сильный ветер. Ночь будет холодной: всего 1–6 градусов тепла, местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 0–5 градусов. Днем также будет прохладно - 8–13 градусов тепла.

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