Больше всего работников получает 2000 евро "на бумаге": кого можно считать представителем среднего класса

Согласно статистике, в Литве быстро растут зарплаты, увеличилось число представителей среднего класса. Однако экономисты считают, что это не значит, что люди стали богаче. По словам специалистов, цены росли быстрее, чем зарплаты, поэтому покупательная способность жителей снизилась.

По сравнению с прошлым годом, в Литве в три раза больше людей получают зарплаты 5000 евро "на бумаге" (больше 3000 евро "на руки"). Delfi писал, что в феврале 2023 года в Литве такие зарплаты получали 82 000 человек (в феврале 2022 г. таких было 28 700).

203 000 человек в феврале получали 2001–3000 евро "на бумаге" (1241–1815 евро "на руки"). Это доходы выше средних (1184 евро "на руки"). Для сравнения, два года назад больше всего людей (198 000) получали 1000-1300 евро "на бумаге4 или 670–840 евро "на руки".

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что к среднему классу в Литве относятся люди с доходом 900-2500 евро "на руки". Это 60% жителей. По словам экономиста, во всем мире для выявления среднего класса используется формула Организации экономического сотрудничества и развития.

К среднему классу относятся люди с доходом равным 75-200% средних доходов домашнего хозяйства. Очевидно, что разница между минимальными такими доходами и максимальными достаточно большая. Поэтому, по словам Масюлиса, стоит оценить, что должно быть у представителя среднего класса и что он может себе позволить.

"Во-первых, ты должен позволить себе товары и услуги первой необходимости. Кроме того, можешь позволить себе отдых за границей хотя бы в течение одной недели, у тебя должны быть сбережения, чтобы жить без доходов как минимум полгода. Да, в Литве есть средний класс, но мы не можем себе позволить столько, сколько позволяют жители самых богатых стран. Но мы можем позволить себе больше, чем 90% жителей мира", – сказал экономист в интервью на Žinių radijas.

Важно учитывать, что характеристика среднего класса со временем меняется, как и методы определения этого класса. По словам Мачюлиса, показатель Организации экономического сотрудничества и развития, мало что сообщает о возможностях, свободах и образовании среднего класса.

"Очевидно, что определение среднего класса субъективно. Неправильно оценивать только доходы среднего класса", – считает экономист.

Директор Литовского центра социальных наук Богуслав Гружевский сказал, что относить к среднему классу людей с доходами 900 евро - неправильно, это слишком низкий порог для обеспечения свободы потребления.

"Из 60% жителей, которых относят к среднему классу, больше всего получают 1300 евро "на руки". Значит реальный размер среднего класса в Литве - 39%", – сказал Гружевский.

Он убежден, что с учетом инфляции и реального прожиточного уровня, в Литве представители среднего класса должны зарабатывать минимум 1500 евро "на руки".

"Какова реальная картина в Литве? Если мы поднимем реальный минимум доходов, надо повышать и размер более высоких доходов. Значит, реально к среднему классу у нас относятся 27-32% жителей", – считает Гружевский.

По его словам, важно, чтобы установленный размер среднего класса отвечал реальным условиям жизни, а не теоретическим предпосылкам. Гружевскис уверяет, что формула Организации экономического сотрудничества и развития на данный момент устарела, она была выведена в конце XX века, от нее пора отказаться.

"Основная проблема - устаревшие методики. Формула ОЭСР не отвечает реальности XXI века. Старые принципы натягивают на новую структуру. Надо считать, измерять, чтобы в будущем политические решения были обоснованными", – подчеркнул он.

С ним согласен и Мачюлис.

"Это так, экономическая и традиционная политика в Литве недостаточна для укрепления среднего класса. Мы рискуем. Есть поле для прогресса. Средний класс - это не только доходы, это множество других критериев. Причины силы и слабости среднего класса начинаются в сфере образования", – сказал экономист.

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