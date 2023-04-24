За неделю электроэнергия в Литве подорожала на 55 процентов

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на 55 проц. и достигла 66,09 евро/МВтч. И в Латвии, и в Эстонии электроэнергия подорожала на 61 проц. и в обеих странах в среднем стоила по 64,55 евро/МВтч, сообщает Elektrum Lietuva.

В то же время цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на прежнем уровне. Самая низкая фиксированная 6-месячная цена Elektrum Lietuva составляет 21,575 цента за киловатт-час (цент/кВтч).

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию также выросла и в регионе Nord Pool – на 22 проц. до 75,14 евро/МВтч, отмечается в пресс-релизе.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool немного сократилось – до 7 100 ГВтч, при этом зафиксировано и сокращение производства – до 7 713 ГВтч.

"Рост цен на электроэнергию в регионе Nord Pool обусловлен 29-процентным спадом производства ветровой энергии в странах Северной Европы, а также понижением уровня заполнения резервуаров для воды. Кроме того, начался ежегодный сезон технического обслуживания атомных электростанций Северных стран, при этом общая доступная ядерная мощность на прошлой неделе составила 79 проц., что также способствовало росту цен на электроэнергию.

Тенденции роста цен наблюдались и в странах Балтии. Помимо вышеупомянутых факторов, на них повлияло сократившееся производство электроэнергии из возобновляемых источников в регионе, а также сократившийся на 33 проц. поток электроэнергии из Финляндии. Между тем, потоки из шведской торговой зоны SE4, по сравнению с предыдущей неделей, увеличились на 46 проц.", — говорит руководитель Департамента бизнес-решений компании Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю сократилось на 3 проц. и составило 451 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве выросло на 1 проц., до 206 ГВтч, потребление в Латвии сократилось на 4 проц. до 114 ГВтч, в Эстонии – на 7 проц. до 131 ГВтч, сообщается в пресс-релизе.

Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе сократился на 1 проц. и составил 396 ГВтч. По сравнению с предыдущей неделей, в Литве производство электроэнергии выросло на 23 проц., и составило 104 ГВтч, в Латвии – сократилось на 10 проц., 222 ГВтч, в Эстонии – выросло на 4 проц., 70 ГВтч.

За неделю все три Балтийские страны вместе произвели 87 проц. необходимой им электроэнергии. В Литве произведено 50 проц. требуемого стране объема электроэнергии, в Латвии – 195 проц., в Эстонии – 53 проц.

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