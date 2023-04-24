Экономист Swedbank: экономика Литвы уже в рецессии

Опубликованные в понедельник данные промышленности подтверждают то, о чем можно было догадываться: экономика Литвы уже находится в рецессии, говорит главный экономист "Swedbank" Нериюс Мачюлис.

Государственное агентство данных сообщило, что в январе-марте 2023 г. вся промышленная продукция в Литве составила 9 млрд. евро в ценах того времени и по сравнению с тем же периодом 2022 г. после исключения влияния количества рабочих дней, она сократилась на 11,9 проц. в постоянных ценах (без исключения влияния – 10,6 проц.).

Н. Мачюлис также отметил, что в то же время в Литве наблюдается немало экономической шизофрении.

"Или, в лучшем случае, признаков грубой дихотомии – розничные продажи продуктов питания упали в этом году на 7,5 проц., но оборот в ресторанах и барах увеличился на 10,5 проц. (реально с учетом инфляции).

Возможно, некоторые люди покупают меньше еды в магазинах, потому что чаще едят жареные гребешки, запивая мимозами не дома, а в ресторанах. Но реальность, наверное, менее гламурна", - рассуждал Н. Мачюлис.

Министерство финансов прогнозирует, что валовой внутренний продукт Литвы в 2023 г. вырастет на 0,5 проц., а в 2024 и 2025 гг. рост увеличится до 3 проц.

В январе "Swedbank" прогнозировал, что экономика Литвы сократится на -0,3 проц. в этом году и вырастет на 1,8 проц. в следующем году. Экономисты банка во вторник планируют обновить свои прогнозы.

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