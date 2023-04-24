В Литве продолжается поиск пропавшего молодого человека, пожарные-спасатели осматривали реку

Издание Rinkos aikštė сообщает о том, что в минувший понедельник поступила информация об исчезновении молодого человека. В полицию о его исчезновении сообщила мать. Поиски в социальных сетях организуют друзья пропавшего. Работает и полиция, пожарные-спасатели осматривали реку Невежис.

Пропал 18-летний житель Кракяй Дарюс Швейстис. 20 апреля утром полиция просила пожарных-спасателей осмотреть реку Невежис. Пожарные-спасатели работали на реке около улицы Сконгайлё, но ничего подозрительного не обнаружили. Поиски продолжаются. Проверяют другие версии, просматривают записи видеокамер, опрашивают свидетелей.

Близкие пропавшего рассказали журналистам Rinkos aikštė, что Швейтис пропал вечером на Пасху, с тех пор его не видели ни мать, ни друзья, никто не может с ним связаться.

В последний раз молодого человека видели на Большой рыночной площади, а около часа ночи он был на ул. Сконгайлё с друзьями. Куда он пошел потом, неизвестно.

Швейтис с мамой жил в Кракяй. В день исчезновения на нем была одежда черного цвета.

Приметы: худощавого телосложения, рост 175 см, волосы короткие, темные.

Мать сказала, что последний телефонный разговор с сыном был странным, он несколько раз вскрикнул, сбросил звонок и больше не отвечал.

Полиция информирует, что мать пропавшего обратилась к ним через 4 дня после исчезновения сына (2004 г.р.) - 14 апреля. Сообщалось, что он не возвращается домой с 10 апреля.

Ведется расследование.

Жителей просят принять участие в поисках Дарюса, информацию можно найти в социальной сети Facebook.

Информацию просят сообщать по номеру +370 (637) 70 078.

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