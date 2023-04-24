Снова откладывается финиш Валуявичюса, виноваты океанические течения

Путешественнику Ауримасу Валуявичюсу снова пришлось отложить финиш в Майами. По данным источников, он придет к берегу только 25 апреля (во вторник) вечером (по литовскому времени).

Планы пришлось изменить из-за неблагоприятных океанических течений. Ранее Валуявичюс сообщал, что будет в Майами 22-23 апреля, позже он отложил дату до 24 апреля, но сегодня поступило известие о новой отсрочке.

В пятницу в передаче на Delfi президент литовского центра "Солнечный берег" Ингрида Бридиките рассказала, что встретить Валуявичюса планирует целая группа литовцев.

"Мы встретим Ауримаса по-литовски, с хлебом, плакатами, все приедут, привезут литовскую атрибутику. Будет автобус, на котором доставят людей из далеких городов, будет телевидение. Об Ауримасе писали местные порталы", – сказала собеседница.

По ее словам, в Майами Ауримаса ждет и его семья (включая, отца), друзья. Некоторые из них планируют встретиться с ним в океане.

Delfi напоминает, что его цель — пересечение Атлантического океана с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней, чтобы отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой путь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!