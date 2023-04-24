В день открытия японский сад в Вильнюсе посетили и вандалы

Японский сад в Вильнюсе открыт для посещения, но официальная церемония состоится только 29 апреля. В первый день открытия в саду побывали и вандалы: люди рвали растения, ходили там, где этого делать нельзя и даже устроили в саду "общественный туалет".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Ремигиюса Шимашюса Каролис Жукаускас, писали об этом и другие представители Вильнюсского муниципалитета. Они просили жителей вести себя прилично, беречь природу и новое место досуга в городе.

"Кто-то был удивлен тем, что японский сад огорожен и на ночь его закрывают. Вот сейчас звонили коллеги и сказали, что посетителей много, это понятно, место новое. Но не все соблюдают правила.

Очень прошу: не рвите растения, никакие; не лазайте по бамбуковым заборам; в парке есть туалет, даже стыдно просить об этом – но не ведите себя как дикари, не мочитесь в саду (к сожалению, было и такое); не носитесь на велосипедах – вы портите дорожки, ставите под угрозу пешеходов; не ходите там, где этого делать нельзя; не везде еще взошла трава, не портьте парк, пусть все растет. Те, кто ходит в сад, и видит недопустимое поведение – не бойтесь призывать к порядку других людей", – писал в Facebook Каролис Жукаускас.

Он обещал, что в ближайшее время в парке появится больше указателей, чтобы все знали, где искать туалет. Кроме того, появятся правила поведения.

Миуниципалитет надеется, что жители будут соблюдать правила, и у сотрудников службы общественного порядка работы не прибавится.

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