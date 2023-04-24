МИД Литвы реагирует на высказывания посла Китая во Франции - вызывает поверенного

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что в понедельник вызовет поверенного в делах Китая.

Согласно сообщению министерства в "Twitter", такое решение было принято в ответ на "неприемлемые" высказывания посла Китая во Франции о суверенитете стран Балтии. Как утверждается, поверенного в делах попросят предоставить объяснение. В министерстве отметили, что координируют свои действия с Латвией и Эстонией.

Посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью местному СМИ усомнился в суверенитете бывших советских республик.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала LCI – является ли Крым частью Украины, Лу Шайе сказал, что все зависит от того, как посмотреть на эту проблему. После того как журналист вмешался и заявил, что Крым является частью Украины по международному праву, китайский дипломат ответил, что бывшие советские республики не имеют статуса по международному праву, потому что "нет международного договора, который материализует их суверенитет".

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