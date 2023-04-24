Теплая и ясная погода в Литве не задержится, с середины недели ждут перемены

В понедельник днем ожидается переменная облачность. На востоке и на юге страны будет будет сухо и тепло. В Вильнюсе, Утене и Алитусе будет 18-20, в окрестностях Каунаса местами до 21 градуса тепла. На западе страны ожидаются небольшие осадки, местами грозы, усилится ветер до 15-17 м/с. Однако и на западе будет тепло - в Таураге ожидается 20-22, в Шяуляе 19-21, в Тельшяе 18-20, немного прохладнее будет у моря – 17-19 градусов тепла.

Во вторник ночью местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 5-10 градусов тепла. Днем над страной пройдет холодный атмосферный фронт, который во многие районы принесет осадки, местами с грозами. До осадков воздух прогреется до 15-20 градусов, только на западе страны будет прохладнее – 11-14 градусов тепла. Поднимется сильный западный, северо-западный ветер, который во второй половине дня принесет похолодание.

В среду ночью ожидаются осадки. Будет всего 2-7 градусов тепла. Днем ожидаются осадки, станет намного прохладнее - всего 8-13 градусов тепла. Ожидается сильный западный ветер - 15 м/с.

В четверг ночью осадков будет меньше, однако увеличится опасность заморозков. Будет 1-6 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки до 0-4 градусов. Днем во многих районах пройдут дожди. Будет всего 8-13 градусов тепла.

В пятницу ночью снова прогнозируют заморозки до 0-5 градусов мороза. Днем ожидаются небольшие дожди, воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

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