Delfi приглашает взглянуть на фото из японского сада:
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21 апреля в Вильнюсе был открыт японский сад. Посещение сада бесплатное. В субботу его посетило большое количество жителей города.
Delfi приглашает взглянуть на фото из японского сада:
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