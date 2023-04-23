Страны Балтии вызвали послов КНР из-за скандального интервью

Посол Китая во Франции Лу Шае публично отказал в суверенитете странам бывшего СССР. Глава МИД Литвы считает, что эти слова объясняют, почему Пекин не может быть посредником в мирных переговорах по Украине.

Послы Китая в Риге, Вильнюсе и Таллине должны явиться в понедельник, 24 апреля, в МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Причиной вызова дипломатических представителей КНР стали скандальные заявления, сделанные послом Китая во Франции Лу Шае, по поводу суверенитета государств на постсоветском пространстве.

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Посол Китая во Франции: "Крым изначально был российским"

Тележурналист Дариус Рошебен в эфире новостного канала La Chaîne Info попросил посла КНР пояснить его позицию по Крыму, прямо ответив на вопрос: принадлежит ли территория полуострова Украине? "Это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", - ответил дипломат и добавил, что Крым был "российским изначально", после чего Хрущев передал его Украине.

На возражение журналиста, что международное право признает Крым как территорию Украины, Лу Шае заявил, что государства с постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку "нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".

Вадим Омельченко: "Очевидные проблемы с географией"

На заявления китайского дипломата мгновенно отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. "Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", - написал украинский представитель в своем Twitter.

По словам Омельченко, тестовый вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, является показательным, и "здесь нет места двусмысленности, Крым - это Украина". Дипломат предложил в следующий раз расширить тест вопросом "Кому принадлежит Владивосток?".

В свою очередь, главы МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что интервью китайского дипломата отлично объясняет, почему Пекин не может быть посредником в переговорах по установлению мира в Украине. "Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот - китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", - написал глава дипломатического ведомства в своем Twitter.

Вопрос признания постсоветских государств решен ООН 30 лет назад

После распада Советского Союза мировому сообществу пришлось решать вопрос о признании суверенных государств, возникших на его территории. Беларусь, Украина и Россия сохранили свои места в ООН автоматически, а остальные республики должны были проходить процедуру признания. Первыми это слелали страны Балтии - осенью 1991 года. 2 марта 1992 года членами Организации Объединенных Наций стали восемь постсоветских государств (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Последней из постсоветских стран была признана Грузия, ставшая членом ООН 31 июля 1992 года.

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