Несчастье произошло 22 апреля, в 8.30 ч. в Скиргишкес (Вильнюсский район).
Молодая женщина (2000 г.р.) ехала на электросамокате Bozon по пешеходной дорожке. Она ехала вместе с малолетним сыном (2018 г.р.).
Женщина не справилась с управлением и упала. Ее сын оказался в больнице.
По правилам дорожного движения на самокате запрещается ездить вдвоем.
Начато расследование.
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