Несчастье в Вильнюсском районе: водитель самоката не справилась с управлением, пострадал ребенок

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Jaunius Matonis

Молодая женщина ехала на электросамокате с сыном. Женщина не справилась с управлением и упала. Ее малолетний сын попал в больницу.

Несчастье произошло 22 апреля, в 8.30 ч. в Скиргишкес (Вильнюсский район). Молодая женщина (2000 г.р.) ехала на электросамокате Bozon по пешеходной дорожке. Она ехала вместе с малолетним сыном (2018 г.р.). Женщина не справилась с управлением и упала. Ее сын оказался в больнице. По правилам дорожного движения на самокате запрещается ездить вдвоем. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!