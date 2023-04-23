Ушла из жизни многолетний депутат парламента Литвы Даля Куодите

Ушла из жизни многолетний депутат парламента Литвы, историк Даля Куодите. О ее смерти в фесйбуке сообщил мэр Варены Альгис Кашета.

Куодите скончалась на 62-м году жизни.

"Ушла коллега, подруга, соратница... Мы лишились одного советника мэра Варенского района, лауреата премии им. А.Раманаускаса-Ванагаса Дали Куодите", – писал Кашета.

Куодите родилась 21 января 1962 г. в Каунасе.

В 1987 г. окончила Вильнюсский университет, в 1987–1990 гг. работала в Каунасском музее IX форта, в 1990–1997 г. была главой Исторической группы Литовского союза ссыльных и политзаключенных, главным редактором издания Laisvės kovų archyvas (редактор 1–19 томов).

В 1997–2008 гг. была гендиректором Литовского центра геноцида жителей и сопротивления, главредом издания "Геноцид и сопротивление".

В 2005–2007 гг. председатель Комиссии по люстрации.

В 2008–2016 гг. депутат парламента Литвы.

В 2017–2020 гг. работник проекта "Расширение комплексных услуг для семей в Варенском районе".

С 2021 г. была советником мэра Варенского района.

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