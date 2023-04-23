Двойник Путина, слитые документы, пытки: в украинской разведке рассказали, что происходит в Кремле и на фронте

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в интервью порталу DELFI пояснил, кто следит за военнопленными в Украине и России, какое настроение среди российских бизнес-элит, и как украинские разведчики координируют свои действия со спецслужбами стран Балтии.

- Давайте попробуем подвести итог с документами, которые были слиты. Был задержан сотрудник из Нацгвардии в США. Потом была информация, что один из каналов, который опубликован, была какая-то женщина военнослужащая. Что вообще произошло?

- Итог будет подводить правительство Соединенных Штатов, и насколько известно, объявлено, что Минюст ведет расследование, и уже после официальных результатов этого расследования можно будет комментировать и анализировать. Сегодня точно есть признаки, что часть этих материалов были изменены и использовались, в том числе, для продвижения пророссийских нарративов в интересах России. На украино-американские отношения, на взаимодействие с нашими партнерами это никак не влияет.

- В документах была информация о том, что якобы дата наступления в конце апреля. Насколько это вообще соответствует правде, неправде?

- Любые конкретные даты – вопрос, который постоянно уточняется и принимается решение в очень узком кругу военно-политического руководства страны в данной конкретной ситуации. Поэтому серьезно обсуждать какие-то даты в этом контексте точно не приходится.

Foto: Фото Максима Бутченко

- В последнее время незадолго до этих сливов появились различные материалы в западных СМИ о якобы неудачных наших наступлениях. Это работает в некоторой степени российская ИПСО? Это информационная операция? Почему такой вал материалов?

- Мы помним, что многие перед 24 февраля 2022 года, и эксперты, в том числе, и представители СМИ, когда прогнозировали возможное полномасштабное вторжение и обсуждали российское предстоящее, то давали Украине три дня +/-. Реальность была абсолютно другой. После начала полномасштабного вторжения и первых успешных операций по освобождению территорий на севере, юге страны и острове Змеиный. Конечно туда же освобождение Херсона. Реальность такова, что Украина продолжает защищать свою независимость, международное право, устав Организации объединённых Наций и вернёт контроль над захваченными территориями по состоянию на 1991 год.

- Если посмотреть на то, что происходит с нашими военными и издевательствами над ними, то ГУР следит за этой темой? Вы понимаете, кто это делает, и какие могут быть последствия для них?

- В Украине работает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Это межведомственный орган, куда входят представители сектора безопасности и обороны, служба безопасности, прокуратура, МВД и безусловно ГУР. Все случаи, вся информация о нарушениях Женевской конвенции, нарушение правил поведения с военнопленными фиксируется и обрабатывается, в том числе процессуальным образом. О том, что такие производства возбуждены публично заявляло и руководство Службы безопасности Украины.

Есть другой аспект, в том числе и фактического наказания преступников. И в этом направлении также ведется работа. В целом, не новость о том, что государство – агрессор, и именно регулярная армия, а не отдельные какие-то вооруженные формирования, причастны к массовым фактам и военным преступлениям, нарушениям прав как украинских военнопленных, так и мирного гражданского населения. И безусловно за это, в том числе, придется отвечать как на уровне международных процессов, так и фактически, скажем так, в реальной жизни. Преступники будут наказаны.

– Вот вы сказали "регулярная армия", а всё-таки была информация про ЧВК "Вагнер", что они издеваются над пленными. Как вы считаете, кто больше задействован в таком насилии?

– Нарушение Женевских конвенций со стороны России, нарушение международного гуманитарного права с самого начала полномасштабной агрессии носит массовый характер именно со стороны регулярной армии, Министерства обороны и всех регулярных формирований. Мы помним их, начиная с Бучи и других направлений.

Сегодня российская пропаганда, понимая, что ответственность неизбежна, пытается сконцентрировать внимание на том, что это все дело рук не регулярной армии, а частных формирований либо отдельных групп. На самом деле есть информация, что именно регулярная армия, государство РФ несет полную ответственность за нарушение правил введения войны, нарушение Женевских конвенций и многие другие преступления военного характера.

– О каком количестве идет речь, хоть приблизительно? Десятки, сотни?

– Смотря о каких категориях и о каких примерах. Таких, скажем, ярких, из ряда вон выходящих случаях, если мы говорим о тех видео с убийством, которые появляются регулярно, то это не массовый характер, но такие случаи есть. Нарушение Женевских конвенций – не только публичные незаконные казни. Это и нарушение норм содержания военнопленных, недопуск международного комитета Красного креста к местам содержания военнопленных, пытки и многие другие вещи. Опять же, главная ответственность в целом – государство РФ так называемая и регулярная армия. Поэтому то, что появляется публично, часто появляется целенаправленно в рамках работы пропагандистской машины РФ с целью, в том числе запугивания своих же военнослужащих. Кремль хочет не допустить сдачи российских солдат в плен украинской армии.

Мы знаем о загрядотрядах, и это широко используемая практика. Но своего рода "психологический загрядотряд" – появление шокирующих видео с мотивацией "не вздумайте сдаваться в плен украинцам, там с вами сделают то же, что мы делаем с украинцами на этих видео". Это работа российской пропаганды.

В марте 2023 года государственным проектом "Хочу жить" (проект от координационной службы по вопросам обращения с военнопленными с целью работать с военнослужащими РФ), которые хотят сдаваться в плен, было зафиксировано рекордное количество заявок – более 3000 российских военнослужащих хотят сдаться в плен. И на фоне этого потом мы увидели выброс этого жестокого видео с публичной казнью, обезглавливания.

– А казнь вагнеровца кувалдой?

– Это вопрос к внутренним взаимоотношениям среди ЧВК. И отдельная история – предмет, о чем Украина говорила: международное сообщество должно следить за судьбой российских военнопленных, которые вернулись на территорию самой РФ в результате обмена либо в результате исполнения Женевских конвенций. В одностороннем порядке также Украина передавала тяжелораненых рашистов и вопрос: "Что с ними дальше происходит? Как кремлёвский режим ведёт себя со своими же?".

– А были претензии к украинской стороне от международных органов по отношению, скажем, к содержанию российских пленным?

– Украина исполняет Женевские конвенции, в том числе обеспечивает доступ международного комитета Красного креста, международных экспертов, правозащитников к местам содержания рашистских военнопленных в Украине. И фиксируются различные вещи. Если есть замечания, Украина их учитывает, действует как демократическое правовое государство. Вопрос в том, что Россия таких допусков на постоянной основе не обеспечивает и, соответственно замечаний и претензий к ней не фиксируется, она не пускает Красный крест. И очень важно, чтобы международное сообщество и комитет Красного креста, в общем-то все структуры ООН именно на этом фиксировали внимание.

– Интересно по поводу ООН. Если знаете, один из представителей ООН сказал, что не найдено признаков геноцида украинцев. Вообще почему такое заявление прозвучало и на сколько оно соответствует правде?

– Точно не соответствует правде. Это вопрос дальнейшей работы украинской дипломатии, правоохранительных органов и всех друзей Украины, которые выступают за соблюдение уставов ООН и по форме, и по сути. Война России против Украины носит ярко выраженный геноцидный характер из всех пунктов определения геноцида в общем-то по каждому из них мы найдем примеры действия российских оккупантов в Украине. Это и насильственное изменение идентичности местного населения и детей; это преступление, преследование по признаку культуры, языка, религии и многие другие вещи. Я уверен, что рано или поздно правда пробьется, в том числе и в официальных решениях ООН.

– Я так понимаю, ГУР следит за тем, что происходит и в России, помимо того, что у нас сейчас происходит? Например, командир Кирилл Буданов заявлял, что нет значительного конфликта между ФСБ и Минобороны. Что вообще происходит в среде российских силовиков?

– Напряжение присутствует и определенные процессы, безусловно, происходят постоянно. Но в целом российские силовики сегодня объединены кровавой порукой и пониманием того, что вся ответственность за геноцидную войну против Украины. Это не значит, что завтра подобные вещи не могут перерасти в буквально более мощное активное противостояние. Но чем большими будут успехи украинских сил безопасности и обороны, чем большими будут успехи международной коалиции в плане санкционной политики, тем большими будут разногласия внутри самих российских элит как военно-политических, так и экономических.

– А какую можно дать характеристику касательно российских олигархов. Какое их состояние? Это протест? Это молчание? Это принятие действительности?

– Наверное, слово "депрессия" по состоянию на сегодня. Если протест, то пока внутренний. На самом деле в современной российской диктатуре бизнес как самостоятельное явление уничтожен и давно обслуживает режим. И сегодня у военных, силовиков голос намного громче и прав намного больше, чем у так называемых бизнес элит. Бизнес обслуживает интересы и силового блока, и кремлевского режима. Но даже из публичных источников, из последнего разговора олигарха Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина достаточно ярко описано настроение российских бизнес-элит. Да, есть понимание о том, что геополитическое поражение с последствиями для экономики и для бизнеса это уже факт для современной России. Как выходить из этого? Они пока не готовы дать себе ответ. Бороться с режимом Путина пока активно также не готовы, но уже готовы выходить с определенными инициативами и договариваться о собственной безопасности в будущем России уже после режима Путина.

– А если говорить о Евгении Пригожине, главе ЧВК "Вагнер", в последнее время его роль значительно уменьшилась и в том числе он начал говорить об остановке войны. Это вынужденная позиция? Его понизили в статусе?

– Пригожин озвучивает различные инициативы время от времени не только от себя, но и от тех партнеров и патронов, с которыми работает, в том числе среди них и представители башен Кремля. Те гарантируют ему безопасность и определенный уровень вольнодумства. Плюс через такие заявления тестируется реакция как среди населения, так и среди других представителей элит.

В военном факторе никакая ЧВК не сравнится по количеству личного состава, техники, вооружения с регулярной армией. Поэтому в военном смысле фактор ЧВК с самого начала был преувеличен. Хотя безусловно их роль в последний период в операциях рашистов на востоке Украины, Бахмута очень активна, но в целом это больше информационная и политическая кампания.

– Путин вроде бы приезжал на оккупированную часть Украины. Насколько это вообще правда? И почему до этого он так панически боялся вообще куда-то выезжать, а тут начал ездить и был в Мариуполе, Херсонской, Луганской областях?

– Правильнее или корректнее формулировать "человек, похожий на Путина в последнее время приезжал". Есть очень много факторов, которые заставляют задуматься: один ли это человек, пребывая в Кремле со своими соратниками и ближайшими коллегами находится на многометровом расстоянии и боится им подать руку. И тот человек, который из старенькой "Тойоты" выбегает на временно оккупированных территориях и активно общается с оккупационной администрацией либо с коллаборантами. Тут есть над чем задуматься. А почему такое представление происходит?

Тому есть объяснение: долгое время ни Путина, ни главы Минобороны Сергея Шойгу на фронте или около линии фронта вообще не было видно. И даже среди российских лояльных военкоров вообще-то нарастала критика и вопрос: где командиры, где командование? Особенно эта критика нарастала на фоне достаточно активного поведения украинского военно-политического руководства, когда Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский регулярно прибывает и общается с солдатами на линии фронта и то же касается боевых генералов (Александр Сырский, Буданов и многие другие). Украина в этом плане показала абсолютно другой пример и качество демократического лидерства. Отвечать на эту критику, разбивать ее приходится путем таких постановок. Но до фронта, собственно, даже двойник не доезжал.

– Недавно в сеть попал аудиоперехват, в котором "глава ЛНР" Леонид Пасичник жаловался на конфликт с "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом. Я так понимаю, что внутри и в самом "ЛНР" довольно сильное противостояние?

– Противостояние есть, касательно особенно так называемых "ЛНР", "ДНР"» носит уже давний характер. В том числе связано с перераспределением финансовых потоков и борьбой за эти же потоки. Кто за какое подразделение отвечает и какое подразделение осваивает тот или иной бюджет, так или иначе вопрос решается все равно в Москве. Такие конфликты за кровавые коррупционные деньги у этих псевдообразований присутствуют и никакой идеологической составляющей там точно нет.

– А ГУР со спецслужбами сотрудничает стран Балтии? Есть какая-то взаимосвязь?

– Украина активно ведёт взаимодействие с нашими партнерами и безусловно со странами Балтии также – и в военном плане, и в контексте обмена информацией.

– Буданов довольно позитивно настроен на то, что будет происходить в этом году. А как вы считаете?

– Из того, что мы уже видим, это факт, который свершился – так называемая разрекламированное рашистами зимнее наступление оказалось пшиком и даже поставленную задачу главе Генштаба Валерию Герасимову от Путина выйти на границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта в очередной раз не выполнили. Учитывая, что ракетный блицкриг по украинской энергетике также провалился, и Украина выстояла, то украинские силы безопасности и обороны продолжат деоккупацию территорий. А вот что касается будущего самой так называемой РФ, думаю, оно будет намного менее радужным.

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