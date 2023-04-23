Ушел из жизни журналист Рамунас Терляцкас

В субботу вечером на 54-м году жизни скончался известный литовский журналист, редактор журнала "Бизнес-класс" (Verslo klasė) Рамунас Терляцкас. Об этом в социальных сетях сообщил его сын.

"Жизнь иногда наносит сильные удары. Час назад ушел из жизни любимый Отец, просим молиться за него. Когда и где состоится прощание, сообщим. Похороны состоятся на Рокантишкском кладбище, рядом с Мамой", – писал Антанас Терляцкас.

Рамунас Терляцкас в Вильнюсском университете окончил отделение Классической филологии. Работал в издании Verslo žinios со дня выхода первого официального номера. Позже руководил изданием Lietuvos žinios, затем - Verslo klasė.

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