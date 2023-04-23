В ночь на понедельник начнутся перемены. С запада придет несущий осадки атмосферный фронт. Во второй половине ночи дожди местами пройдут на западе страны. Ночью будет 5-10 градусов тепла.
В понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами, в основном на западе, пройдет небольшой дождь. Усилится ветер. Несмотря на дождь и ветер, днем будет тепло - 17-22 градусов выше нуля.
В другие дни осадков будет больше, станет прохладнее.
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