Валуявичюс сообщает, что к финишу он придет на день позже, чем планировал

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Foto: Asmeninis albumas

Путешественник Ауримас Валуявичюс в социальной сети сообщает, что доберется до финиша в Майами позже, чем планировал - не в воскресенье, а в понедельник.

"Атлантический океан хочет, чтобы я еще остался, поэтому финиш с воскресенья переносится на понедельник (надеюсь). В последние дни я спал по несколько часов, чтобы успеть к 23 апреля, но все тщетно. Что же попытаемся встретиться в понедельник. Время уточню", – пишет путешественник. В пятницу в передаче на Delfi президент литовского центра "Солнечный берег" Ингрида Бридиките рассказала, что встретить Валуявичюса планирует целая группа литовцев. Статьи по теме: Путешественник Валуявичюс находится на финишной прямой Ауримас Валуявичюс поделился новым видео: земля – этот день я никогда не забуду "Мы встретим Ауримаса по-литовски, с хлебом, плакатами, все приедут, привезут литовскую атрибутику. Будет автобус, на котором доставят людей из далеких городов, будет телевидение. Об Ауримасе писали местные порталы", – сказала собеседница. По ее словам, в Майами Ауримаса ждет и его семья, друзья. Некоторые из них планируют встретиться с ним в океане. Delfi напоминает, что его цель — пересечение Атлантического океана с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней, чтобы отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой путь. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!