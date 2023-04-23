Священник, которого называют Джеймсом Бондом, святошу не разыгрывает: у него есть свое мнение о целующих перстни

Раньше рядовые жители мало знали о жизни священников. Сейчас слуги Божьи стараются быть ближе к своей пастве. Почему появление молодого священника в приходе до сих пор вызывает шум несмотря на то, что ксендз с татуировкой собирает полный храм прихожан? Об этом рассказал священник из Друскининкай Вайдас Вайшвилас.

Он утверждает, что священники могут быть разными. Вайшвиласа называют бунтовщиком и человеком, ломающим стереотипы, Джеймсом Бондом - после служб в храме он ходит в спортивной одежде и занимается тяжелой атлетикой.

Священник, к которому приходит много прихожан, святошу не разыгрывает, не скрывает от вздыхающих бабушек свои вредные привычки, а тем, кто возмущается, напоминает, что люди созданы для счастья, а не для страданий.

Вайшвилас сказал, что никто не думал, что он станет священником, предполагали, что он может стать бандитом.

"Меня удивляет, что так часто задают вопрос, когда отменят целибат? Меня ведь никто не заставлял. Я сам вырос в католической культуре. С детства под дулом пистолета никто не требовал от меня соблюдать целибат. Почему меня хотят от него избавить? Я думаю, это пришло из советских времен", – считает священник с двадцатилетним стажем.

Спортзал, тяжелая атлетика – вот занятия, которые, казалось бы, не для священника.

"Почему бы и нет? Помню, когда мне было 35 лет, я пережил много стресса и несправедливостей. Тогда я спросил себя, что меня ждет? Думаю, каждому важно задать себе такой вопрос и расставить приоритеты, начать жить перед Богом. Начать быть нормальным человеком, а не бесхребетной, сломанной личностью. Каждый из нас отличается от другого, у каждого много даров, харизмы и много всего. Этому надо радоваться, этим делиться", – считает ксендз.

Он ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь, не курит, но при этом он не настроен против людей с вредными привычками – ему не мешает, если кто-то рядом это делает. У него нет даже домработницы (они часто бывают у ксендзов) – он сказал, что прекрасно может сам о себе позаботиться.

Переезд из Вильнюса в Друскининкай для Вайшвиласа не был простым, поскольку пришлось иметь дело с другими прихожанами.

"Я столкнулся с общиной, приходом, в котором давно ничего не делали. Я думаю, надо и самим задаться вопросом: если в храме нет детей, молодежи, семей с детьми, а приходит лишь компания из 10-15 ноющих пенсионеров, которая пытается задавать тон, то надо признаться, что что-то с нами не так", – рассказал священник.

Что сегодня мы видим в друскининкайском храме Пресвятой Девы Марии Шкаплерной, где недавно собирались только пожилые прихожане?

Вайшвилас сказал, что сейчас там можно увидеть "счастливых, улыбающихся людей, приход омолодился. Стало много молодежи, молодых семей".

Во многих ли храмах можно бесплатно выпить кофе или во многие ли храмы дети спешат сразу после школы?

"Мы христиане, а христиане хлебосольные, мы учимся таким вещам. Это не сделает нас богаче, но и не сделает беднее, важнее, как рождается это единство, когда приходишь и встречаешь в теплом храме знакомого или гостя, видишь детей, помогающих убирать в храме. И это делают современные дети! Это пространство становится своим. Мы этого хотим, – сказал Вайшвилас.

Не возмущается ли этим консервативная община?

"Надо жить проще и свободнее, отказаться от ехидства, осуждения. Наконец, священник - это не человек с благостным лицом, почему люди его так представляют? У каждого свой темперамент, иногда необычный. Служение - это образ жизни, я не считаю время", – заметил Вайшвилас.

Он рассказал о насмешках, отношении к людям, целующим перстни, рассказал, какая татуировка выбита у него на теле.

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