Необычное испытание в сфере литовской энергетики: первый раз отключаются от управляемой Россией системы

22 апреля в литовской энергетике пройдет необычное испытание – впервые в истории сеть отключат от управляемой Россией системы, она будет работать автономно. Это одна из важнейших работ в деле подготовки синхронизации своей сети с Европой. Во время испытаний в Литве несколько часов будут нулевые цены на электричество.

В субботу испытания будут проводить с 11 до 21 ч. Отключат все соединения с системой IPS/UPS – Латвией, Беларусью и Калининградской областью. Страна будет жить в режиме энергетического "острова".

Оператор Litgrid сообщает, что электричество будут поставлять местные электростанции, плюс будет поступать электричество по соединениям с Польшей и Швецией, однако балансом системы в Литве впервые в истории будут управлять только диспетчеры Litgrid.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис сказал, что это один из самых интересных и сложных проектов компании.

"Потребители никаких изменений не почувствуют, еще до начала испытаний мы позаботимся о поставках необходимых мощностей. Отключение, тестирование и подключение не будут заметны", – заметил он.

"Цель испытания - оставить Литву одну со своей системой, чтобы она не была связана с другими, и посмотреть, как система справляется со сложностями, с производством электричества и производством (…). Если страна может работать в изолированном режиме, это показывает, что и неизолированная может работать", – сказал Масюлис.

Он не рассказал, какие решения будут приняты после 22 апреля. Возможно, после этого сообщат о первых действиях по отделению от управляемой Россией системы - кольца БРЭЛЛ – Литва может сообщить, что не будет продлевать договор по БРЭЛЛ (его обновляют ежегодно).

"Договор был продлен 7 февраля. Выйти из договора можно, если уведомить другие страны за 6 месяцев до обновления договора", – сказал Масюлис, заметив, что это вопрос юридический, а не технический.

Испытания должны были провести в сентябре 2022 года, но их отсрочили на полгода. Впервые изолированное испытание работы (частичное) системы электричества в Литве провели в 2020 года.

В 2021 г. Litgrid с польским оператором PSE провели испытания аварийной системы помощи через расширенное соединение LitPol Link.

Кроме того, в прошлом году перед сегодняшним испытанием проверили работу литовских электростанций.

В зоне Литвы на бирже Nord Pool 22 апреля в 11–14 ч. цена на электричество составит 0 центов за 1 кВт/ч, а в 14–15 ч. составит 0,001 цт за кВт/ч. Позже цена постепенно вернется к 8 цт за кВт/ч.

Обычно цены на электричество на бирже для Литвы, Латвии и Эстонии бывают похожими или одинаковыми, но на этот раз Литва на несколько часов станет самой дешевой страной на всей бирже Nord Pool.

По данным Litgrid, во время испытаний будет действовать 100–800 МВт литовских мощностей генерации, будут задействованы производственные ресурсы Ignitis gamybа, КТЭ, Panevėžio energijа и Orlen Lietuvа.

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