Статистика: число членов увеличилось только в двух партиях Литвы

Новейшие данные Минюста Литвы показали, что сокращается число членов почти во всех партиях страны. По данным на 1 марта 2023 года, всего в Литве к какой-либо партии относятся меньше 100 000 жителей. Есть лишь две политические силы, число членов в которых выросло.

Delfi напоминает, что партии предоставляют информацию о числе своих членов два раза в год. Если в течение года партия ни разу не сообщает эти данные, то Минюст обращается в реестр юридических лиц и просит начать процедуру ликвидации политической партии. Один человек может быть членом только одной политической партии или организации.

Согласно данным за март 2023 года, количество членов Партии труда по-прежнему сокращается. В 2016 году в партии было 20 659 членов, в октябре 2020 г. – 10 770, в октябре 2022 г. - 9754, а в марте 2023 г. - 9640.

Демократический союз "Во имя Литвы" появился только в начале 2022 года. В марте 2022 г. в партии было 3165, в октябре 2022 г. – 3392, а в марте 2023 г. - 3759 членов.

Партия свободы впервые декларировала число членов в октябре 2019 г. - 2910. В октябре 2020 г. их число выросло до 3019. В октябре 2022 г. в партии было 3334 члена, а сейчас их 3250.

Количество членов Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) примерно стабильное. В октябре 2016 г. в партии было 2179 членов, в октябре 2020 г. – 2120. В октябре 2022 г. в партии было 2086, а в марте 2023 г. – 2093 членов.

Ряды Движения либералов с 2016 года поредели. В октябре 2016 г. в партии было 7979 членов, в октябре 2020 г. – 7119, в октябре 2022 г. - 6871, а в марте 2023 г. – 6708 членов.

Литовская партия регионов появилась в 2018 году и первые данные предоставила в октябре того же года. В октябре 2018 г. в партии было 3277 членов, в октябре 2020 г. - 3619, в октябре 2022 г. - 5080, а в марте 2023 г. – 5605.

Партия социал-демократов Литвы остается самой большой партией в стране, но число ее членов снижается. В октябре 2016 г. в партии был 21 201 член, в октябре 2020 г. – 16 759, в октябре 2022 г. - 14 539 членов, а в марте 2023 г. – 14 344.

Литовский союз крестьян и зеленых сохраняет стабильное число членов: в октябре 2016 г. их было 3679, в октябре 2020 г. – 4292, в октябре 2022 г. - 3765, а в марте 2023 г. – 3741.

Число членов "Порядка и справедливости" также достаточно стабильное: в октябре 2016 г. - 4439, в октябре 2020 г. – 4678, в октябре 2022 г. - 4439, а в марте 2023 г. – 4338 членов.

Союз народа и справедливости (центристы, народники) также демонстрируют рост членов партии. В 2016 г. у него было 3479 членов, в октябре 2020 г. – 4024, в октябре 2022 г. – 6931, а в марте 2023 г. – 6809 членов.

Последнее место в списке занимает Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). Это вторая по величине партия в Литве, но и у нее число членов сокращается: в октябре 2016 г. в партии было 14 920 членов, в октябре 2020 г. – 13 772, в октябре 2022 г. - 12 823, а в марте 2023 г. – 12 623 членов.

По данным Минюста, всего в Литве членами партий являются 97 177 человек (по данным на март 2023 года).

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