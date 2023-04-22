В Мариямполе погибла выпавшая из окна женщина

Во дворе дома было обнаружено тело женщины, а у дороги на траве – тело мужчины.

20 апреля, в 13.10 ч. в Мариямполе, на ул. Спорто, во дворе многоквартирного дома, было обнаружено тело женщины (1946 г.р.).

По предварительным данным, она выпала из окна своей квартиры.

Полиция также выясняет обстоятельства смерти мужчины (1958 г.р.), тело которого нашли у дороги в Пакруойском районе, в деревне Розалимас, ул. Соджаус. Тело нашли на траве у обочины дороги, внешних следов насилия на теле не обнаружено.

Ведутся расследования.

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