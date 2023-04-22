"В пятницу состоялось заседание в Вильнюсе, в Шешкине, и Аушра Малдейкене стала членом СО-ХДЛ", – сказал Превялис.
"(...) я больше никогда не буду участвовать ни в каких выборах, поэтому меня никто не сможет обвинить в поиске какой-то мистической выгоды", – писала Малдейкене в фейсбуке 22 апреля.
Малдейкене - бывший депутат и нынешний представитель Литвы в ЕП.
Малдейкене была избрана в парламент на срок полномочий 2016–2020 гг., а в 2019 г. в составе общественного комитета была избрана в ЕП и стала 1 из 11 литовских европарламентариев.
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