Суд отклонил ходатайство однополой пары о регистрации гражданского партнерства

В пятницу Районный суд города Вильнюса отклонил ходатайство однополой пары о регистрации гражданского партнерства.

Решение суда мотивировано тем, что в Литве нет закона о партнерстве, следовательно, нет правового акта, на основании которого могло быть удовлетворено ходатайство заявителей.

Суд напомнил, что Конституционный Суд признал понятие семьи гендерно-нейтральным, и подчеркнул, что Сейм (законодательный орган) должен на уровне закона и иными правовыми актами урегулировать правоотношения семей всех видов, а также права и обязанности членов семьи. Правда, как отметил суд, Конституционный Суд не предусматривает вышеуказанную обязанность для органов судебной власти.

В начале апреля в суд обратились три однополые пары с целью защиты своего права на создание семьи и регистрацию брака в Литве.

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