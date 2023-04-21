Врачи приравнивают травмы упавших с самокатов к травмам, полученным во время автомобильных ДТП

Пришла весна, на улицах стало больше мотороллеров, велосипедов, самокатов. Врачи Клайпедской университетской больницы готовятся к сезону травм. Они констатируют, что участники движения не используют шлемы и другие средства защиты, поэтому часто получают травмы, последствия которых чувствуют на протяжении всей жизни.

По словам врачей-травматологов, "горячий" сезон травм, полученных в результате использования электросамокатов, обычно начинается с середины мая и длится до конца сентября. В больницу попадает 100–120 пострадавших.

"Это царапины, опухоль, ушибы, растяжение или разрыв связок. Мы оказываем таким пациентам первую помощь и назначаем амбулаторное лечение. Люди, которые едут на самокате на большой скорости и не справляются с управлением, обычно падают вперед, поэтому получают травмы лица. Кроме того, часто травмируют кисти рук, локти, плечи, колени. Немалую часть пострадавших госпитализируют в связи с переломами конечностей или костей лица", – сказала заведующая отделением скорой помощи Рута Юшкайте.

Она обратила внимание на то, что абсолютное большинство получивших травмы пациентов бывает без защитных средств. В больницы попадают и сбитые самокатчиками пешеходы.

По словам заведующего травматологическим отделением Артураса Сяуриса, бывают случаи, когда полученные самокатчиками травмы бывают такие же, как травмы, полученные во время автомобильных ДТП.

"Носятся на скорости 50 км/ч. Сила удара огромная. Травмы конечностей, лица, а иногда головы неизбежны, особенно если происходит столкновение с велосипедистом или автомобилем. Приходится делать сложные операции. Чтобы пациент вернулся к нормальной жизни, нужны усилия нескольких врачей. Иногда отсутствие шлема становится причиной инвалидности", – заметил врач.

Врачи рассказали, что один мужчина старшего возраста лишился глаза, у молодой девушки случился разрыв печени.

По словам Сяуриса, большинства травм удалось бы избежать, если соблюдать элементарные правила безопасности.

"Одна неосторожная поездка может иметь серьезные последствия. Если вы собираетесь ехать на самокате, наденьте шлем, другие средства защиты, вы должны быть трезвыми, ни в коем случае нельзя ездить вдвоем на одном самокате", – сказал врач.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!