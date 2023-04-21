Баскетболист Гэри Пэйтон сделал подарок Вильнюсу

В Литву впервые приехал легендарный баскетболист НБА Гэри Пэйтон, который сделал подарок Вильнюсу, празднующему свой 700-летний юбилей: на спортивной площадке около Белого моста он оставил отпечаток своей руки. На пресс-конференции в помещении OlyBet sporto baras ir grilis, он вспоминал о своих связях с литовским баскетболом.

Гэри Пэйтон заметил, что приехал в страну, которая воспитывает сильных и конкурентоспособных баскетболистов, которые могут играть на равных и в НБА.

Он вспомнил олимпиаду 2000 года в Сиднее, где был одним из лидеров сборной США. Тогда сборные Литвы и США играли в полуфинале, за 43,4 секунды до окончания матча результат был равным, в последние секунды сборная США вырвала победу со счетом 85:83. Тогда сборная США получила золото, а сборная Литвы - бронзу олимпиады.

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