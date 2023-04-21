Предупреждение: от имени МО в Литве распространяют ложную информацию

Минобороны (МО) предупреждает и призывает жителей быть бдительными, не попадаться на крючок злоумышленников. Мошенники, прикрываясь МО, в электронном пространстве распространяют ложную информацию о том, что жителей Литвы якобы вербуют в трехстороннюю литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского.

"Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene[.]com, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а после службы их пошлют воевать в Украину", – пишет МО.

Министерство предупреждает, что это ложь. Сообщается, что граждан Литвы на службу в трехстороннюю литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского не призывают, эта международная бригада действует по отдельному мандату.

МО подчеркивает, что система МО использует только домены kam[.]lt и mil[.]lt, поэтому письма с других доменов - липовые.

"МО призывает граждан проверять информацию на официальном сайте МО или Литовской армии: www.kam.lt, www.kariuomene.lt и www.karys.lt, или на платформах министерства и армии в Facebook", – сказано в сообщении.

По данным МО, эта информационная атака - региональная. Подобные письма рассылают и жителям Польши.

Кроме того, сообщается, что в последнее время дезинформацию о планах трехсторонней литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского распространяли и пропагандисты на российских порталах.

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