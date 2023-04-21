После жуткой смерти двоих молодых людей – ответ: Единый центр помощи рассказал, какой звонок поступил

Руководство Единого центра помощи (ЕЦП) распространило сообщение, в котором объяснило, что было во время вызова полиции на ул. Архитекту. В СМИ сообщалось, что, возможно, оператор ЕЦП, получив звонок 18 апреля, неправильно квалифицировала происшествие и не указала в сообщении полиции все обстоятельства. ЕЦП проверил обстоятельства.

Сообщается, что звонок с вызовом на ул. Архитекту поступил 18 апреля, в 19.52 ч.

Оператор выяснила адрес, остальные важные обстоятельства, подготовила и передала полиции сообщение о том, что в указанном месте требуется помощь. В сообщении сказано, что соседку бьет муж, возможно, в квартире есть малолетние дети, звонившая слышит мольбы о помощи.

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Оператор отнесла это сообщение к числу насилия в ближайшем окружении. Следует отметить, что у полиции есть возможность прослушать полученное ЕЦП сообщение.



В сообщении сказано, что после оценки всех обстоятельств, выяснилось, что оператор ЕЦП свои функции выполнила правильно. Речь идет о профессиональной работнице с большим стажем и ценным опытом.

Благодаря этой женщине были спасены жизни нескольких людей.

Руководство ЕЦП хочет подчеркнуть, что ЕЦП много внимания уделяет качеству работы, поэтому ко всем замечаниям мы относимся серьезно и ответственно.

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