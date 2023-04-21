В вильнюсском студенческом общежитии – странная находка в душе

В фейсбуке распространяется сообщение о том, что в душе общежития Вильнюсского университета обнаружен странный прибор, возможно – скрытая камера. Представители университета подтвердили, что такое происшествие зафиксировано, однако, что именно было найдено, выясняется.

Скрытую камеру одна девушка обнаружила в общежитии на аллее Саулетякё, так называемой "Камчатке". Студентов в фейсбуке призывают быть бдительными и проверить, нет ли у них в душевой подобных предметов.

Представитель ВУ Грете Гярулайтите сказала Delfi, что администрация об этом происшествии информирована, но, что это за предмет, пока не выяснили.

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"Прибор сейчас исследуют эксперты, выясняют, действует ли он или это только имитация камеры", – сообщила она.

Представитель ВУ заметила, что после обнаружения этого предмета, тщательную проверку провели во всех общежитиях.

"Больше ничего подобного не нашли", – информировала Гярулайтите.

В полицию никто не обращался, однако, по закону, это серьезное нарушение.

"Ответственность за такие действия может быть как административная, так и уголовная. В случае гражданской ответственности, жертва может обратиться в суд, требовать удалить камеру и возместить ущерб. Можно требовать возмещения морального ущерба. В рамках УК такие действия могут расцениваться как нарушение личного пространства", – сказал представитель полиции Томас Браженас.

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