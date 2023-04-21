Новые тенденции на рынке недвижимости: жители нашли замену роскошному жилью

Весной в Литве ожил рынок недвижимости. В марте продолжался рост продаж. Тенденция роста заметна с января. Однако популярностью стала пользоваться недвижимость в одном сегменте – это частные дома, которые сейчас доступнее, чем подорожавшие квартиры.

По данным Inreal, в марте сделок было на 20% больше, чем в феврале.

Аналитик Арнольдас Антанавичюс сказал, что март отличается не только ростом числа сделок, но и количеством сделок, связанных с частными домами. Он отмечает, что это результат подорожания квартир.

По данным Центра реестра, в первом квартале этого года в Литве зарегистрировали 3400 новых частных домов. это на 1/1- больше, чем в марте прошлого года.

Представитель Центра реестра Паулюс Рудзкис сказал, этот рост связан и с ростом предложений.

Однако представитель агентства Numai Ауримас Чагус сказал, что лучше всего тенденция в сегменте частных домов просматривается за последние 4 года – с 2019 по 2023.

"С 2019 года продажи квартир стали снижаться. Например, если в 2019 году за первые три месяца было 2800 сделок в Литве, то сейчас – 2500", – сравнил он.

Собеседник пояснил возможные причины этого. Во-первых, подорожали квартиры. Сейчас в некоторых случаях собственный дом обойдется дешевле, чем квартира такой же площади. Кроме того, по словам Чагуса, квартир большой площади не хватает.

"Семьям с 3-4 и более детьми. Компании предлагают около 6% 4-комнатных квартир, в старых домах - 12%. По сути квартиры не удовлетворяют потребности этих людей. И посмотрите на цены, в новых домах цена 1 кв. м 3300 евро, а в старых – 2700 евро. Квадратный метр в доме стоит 1700-2000 евро. Разница - почту 30%, а иногда и больше. Вот люди и выбирают дома", – сказал Чагус, заметив, что дома актуальны для людей, которым требуется жилье площадью более 120 кв. м.

"Сейчас стандартная площадь частных домов или сдвоенных коттеджей составляет 120 кв. м, обычно в них бывает 4 комнаты. Компании долгое время строили только двухкомнатные квартиры 50-60 кв. м, в основном для инвестиций. Для одиноких людей или пар без детей, но инвесторы перестали покупать такое жилье, для семей компании не строят, им выгоднее строить небольшие квартиры и продавать их дорого", – заметил Чагус.

Он заметил, что те жители, у которых больше денег, выбирают дома, строят их самостоятельно.

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