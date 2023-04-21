За сутки в Литве установлено 122 новых случая коронавируса, без летальных исходов

За прошлые сутки в Литве выявлено 122 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 33 человека, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9659 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 317 679 случаев. В данное время болеют 3226 человек, в больницах занято 89 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 6 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 66,1 случая.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 122.

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