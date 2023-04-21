В выходные в Вильнюсе можно смотреть фильмы из багажника машины

21–23 апреля на стоянке для машин у Лепкальнисской лыжной трассы будут показывать кино. Показы кинофильмов под открытым небом проводят в третий раз. Это развлечение пользуется популярностью во всей Литве. Кино показывают на огромном экране 12x8 м на фоне идущих на посадку самолетов.

Вильнюсцам понравилось кино drive-in, поскольку в таком формате они могут громко выражать свои эмоции, не смущая других зрителей, привозить свою еду.

Эти сеансы проводят в третий раз. До этого на них собиралось до 800 автомобилей.

Этой весной в Вильнюсе покажут 4 фильма. Все они озвучены на литовском языке

Организатор просмотра Kino Zona отмечает, что количество мест ограничено, а на стоянку пускают за 30 минут до начала сеанса.

21 апреля, пятница

20:45 ч. мультфильм для всей семьи "Изумительный Морис" (Amazing Maurice)

23:15 ч. "Клаустрофобы 2: Лига выживших" (Escape room 2: Tournament of Champions)

22 апреля, суббота

20:45 ч. "Кит" (Whale)

23:15 ч. фильм ужасов "Улыбка" (Smile)

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