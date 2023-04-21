В Беларуси у границы с Литвой нашли тело мигранта

ru.DELFI.lt

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda Foto: DELFI / Julius Kalinskas

У границы с Литвой в четверг обнаружен погибший мигрант, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Труп на границе с Литвой 20 апреля был найден патрулем белорусских пограничников. Сообщается, что погибший — "мужчина неславянской внешности", пишет "Зеркало". Представители режима Лукашенко, занимающиеся организацией траффика нелегальной миграции в ЕС, заявили, что погибший "жертва литовской миграционной политики". Напомним, 10 апреля белорусские пограничники обнаружили труп возле забора на белорусско-польской границе. В Госпогранкомитете заявили, что это уже пятая смерть мигранта на границе с Польшей с начала года. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!