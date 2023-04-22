Amber Grid: потребление газа в первом квартале этого года сократилось почти наполовину

По данным оператора газотранспортной системы Amber Grid, в первом квартале 2023 года объем потребленного в Литве газа составил 3,2 тераватт-часа (ТВт/ч), что на 44 проц. меньше, чем зимой 2022 года, когда потребность страны в газе составила 5,7 ТВт/ч.

/В пресс-релизе указывается, что на сокращение спроса на газ в основном повлияли теплая зима, высокие цены на газ, что привело к существенному сокращению использования газа для производства удобрений, и выбор другого вида топлива – мазута – для отопления столицы.

"Несмотря на сокращение внутреннего потребления, объем транспортируемого в Литву газа несколько увеличился. За первые три месяца текущего года объем поставок газа в Литву составил 9,9 тераватт-часа (ТВт/ч), без учета транзита в Калининград. Это – на 18,5 проц. больше, чем в прошлом году, когда объем поставок газа в Литву составил 8,4 ТВт/ч. Основная доля импортированного газа (около 70 проц.) была поставлена транзитом в другие страны ЕС.

В январе-марте 2023 г. по газопроводу GIPL, соединяющему Литву и Польшу, в Европу было транспортировано 1,5 ТВт/ч газа, а в Литву – 0,4 ТВт/ч. После расширения соединения газопровода с Латвией в ноябре прошлого года, объем поставок газа для нужд стран Балтии и Финляндии, а также в Инчукалнское подземное газохранилище на хранение составил 5 ТВт/ч, что на 95 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

За этот квартал в направлении Латвии было транспортировано вдвое больше газа, чем в прошлом году, и в полтора раза больше, чем было потреблено за тот же период в Литве. Это свидетельствует о том, что литовская газовая инфраструктура имеет исключительно важное значение для газоснабжения других стран региона. Этому, несомненно, способствовало досрочное завершение нами стратегического проекта ELLI, когда мы на треть увеличили пропускную способность соединения с Латвией.

Также газ из Литвы через Латвию поставлялся потребителям в Финляндии. Вероятно, с началом интенсивной работы финского СПГ-терминала газопотоки из Литвы для потребностей Финляндии и других стран Балтии в будущем несколько сократятся, так как финны смогут обеспечивать себя газом через собственный терминал", – сказал руководитель Amber Grid Нямунас Бикнюс.

В первом квартале 2023 года объем поставок газа через Клайпедский СПГ-терминал, являющийся основным источником поставок газа в Литву и другие страны Балтии, составил 90,1 проц. (8,9 ТВт/ч) от общего объема газа, поступающего в систему. Поток из Латвии составил 6,2 проц. (0,6 ТВт/ч), из Польши – 3,7 проц. (0,4 ТВт/ч).

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