Мошенники придумывают новые способы обмана жителей

В Литве растут масштабы мошенничества. По данным ответственных ведомств, у жителей выманивают значительные суммы денег, но настоящий масштаб проблемы – больше, чем можно себе представить. Говорят, что для того, чтобы защититься от мошенников, нужно знать несколько вещей.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис в передаче на Delfi сказал: "Как в 2021, так и в 2022 году наблюдался рост числа случаев мошенничества, речь идет о зарегистрированных случаях. За первые 3 месяца этого года зарегистрировано на 7% меньше случаев мошенничества, но все же тенденция растущая. С начала пандемии, когда люди закрылись дома и стали больше работать из дома, мы видим, что масштабы мошенничества растут, у людей выманивают больше денег.

Есть такие случаи, когда пострадавшие не обращаются в полицию, поскольку им стыдно или они не видят в этом смысла, смиряются с тем, что пострадали, поэтому масштаб может быть больше, чем мы видим", – сказал он.

Матонис подчеркнул, что схемы мошенничества меняются вместе с технологиями.

"Если раньше были телефонные звонки, сообщали о попавших в беду родственниках и просили передать какую-то сумму денег, то сейчас домой не приходят. Почти все происходит в электронном пространстве", – сказал он.

По словам Матониса, самая распространенная схема - рассылка смс-сообщений якобы из банка или ГНИ с информацией об ошибках на счетах, ложные сообщения о штрафах, вкладах.

"Главный совет - не переходите по ссылкам. <...> Если хотите подключиться к ГНИ или банку, делайте это через их официальные сайты, не переходите по ссылкам", – советует специалист.

Еще одна популярная схема мошенничества - предложение что-то купить или инвестировать с большой выгодой.

"Это и электронная торговля, стоит поанализировать электронные магазины, выбирать те, которые дольше известны, а не новые с выгодными предложениями. Надо понять, что хорошее ниоткуда не берется", – предупредил он.

По словам Матониса, чаще всего деньги, переведенные мошенникам, оказываются не в литовских или европейских банках, а в Азии или Африке.

"Вычислить мошенников, выманивших деньги, достаточно сложно. Единственная хорошая новость - если деньги не идут в ЕС, то перевод требует больше времени, поэтому если человек быстро спохватится, он может просить банк остановить перевод", – сказал представитель полиции.

Представитель Центробанка Литвы Виктория Дичпинигайтене сказала, что ситуация в этой сфере плохая.

"По данным Литовской ассоциации банков, в прошлом году у жителей выманили 12 млн. евро – зафиксировано 8000 случаев. Масштаб растет, мошенники становятся хитрее, используют разнообразные способы, надо быть бдительными", – предупредила она.

По ее словам, неправда, что на удочку мошенников клюют в основном пожилые люди.

"Попасться могут все, даже люди с высшим образованием. Конечно, финансовая грамотность может помочь", – сказала она.

С ней согласен и представитель банка SEB Арунас Бадарас.

"В прошлом году из-за мошенничества обратилось в два раза больше клиентов, значит, попыток бывает больше. Если говорить о пострадавших, то это разные люди и ситуации разные. Есть случаи мошенничества, когда страдает немного людей, но речь идет о крупных суммах, это касается инвестирования. Но есть и ситуации, когда много клиентов теряет небольшие суммы", – сказал он, заметив, что банки совершенствуют свою систему и останавливают подозрительные переводы.

"К сожалению, бывают случаи, когда клиент попадается на крючок мошенников, но все равно хочет, чтобы деньги перевели, поскольку мошенники - хорошие психологи, им удается убедить человека, что это хорошая инвестиция или бывают случаи романтического мошенничества, когда человек с кем-то знакомится в интернете, а потом просит перевести деньги под разными предлогами. Мы пытаемся объяснять клиентам, что это мошенничество", – сказал Бадарас.

Он обратил внимание на то, что мошенники отлично используют актуальные моменты, например, декларация доходов - шлют ссылки для "декларации". "Часто присылают сообщения якобы от курьеров, просят оплатить посылку", – рассказал он.

Дичпинигайтене сказала, что некоторых случаев мошенничества можно было бы избежать, если бы жители выполнили некоторые действия. "Если речь идет об инвестициях, то на сайте ЦБ есть списки участников финансового рынка, поэтому если вы получили предложение, сначала проверьте, есть ли такая компания в списке. Если нет, не связывайтесь. Достаточно одной проверки, и ваши деньги будут спасены", – советует она.

Бадарас прибавил, что часто банки, чтобы защитить деньги людей предпринимают определенные действия.

"Возможно, это доставляет некоторые неудобства, мы устанавливаем много замков, можем останавливать переводы, лимиты", – сказал он, заметив, что все это для блага клиентов.

Если человек понял, что только что передал данные своей банковской карты мошеннику, то он должен немедленно заблокировать ее через э-банкинг, а если произошла утечка иной информации – немедленно обратиться в банк, чтобы он заблокировал весь счет.

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