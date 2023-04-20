Пограничники "раскусили" хитрость просительницы убежища: подозрения вызвал паспорт

Калварийские пограничники задержали гражданку Шри-Ланки, которая пыталась уехать из Литвы на маршрутном автобусе и ее соотечественника, который дал ей чужой паспорт. Выяснилось, что женщина попросила убежища в Литве, но, не дожидаясь решения, хотела уехать в западную Европу.

19 апреля вечером пограничники остановили для проверки зарегистрированный в Польше маршрутный автобус Вильнюс-Берлин.

Во время проверки документов подозрения вызвал паспорт одной гражданки Шри-Ланки. Выяснилось, что 33-летняя женщина пыталась воспользоваться паспортом своей соотечественницы. (Возраст у женщин похожий, но лица у них совершенно разные.)

Подозреваемая нелегально попала в Литву и попросила убежища. Она жила в Центре регистрации беженцев в Пабраде. Она могла покидать центр и 24 часа не возвращаться туда. Однако ей запрещалось покидать территорию Литвы. Выяснилось, что мигрантка как раз это и намеревалась сделать.

Подозрения у полиции вызвал и ехавший с ней 54-летний гражданин Шри-Ланки, у которого был вид на жительство в Германии.

Подозревают, что это он дал женщине чужой паспорт.

Пограничники задержали обоих подозреваемых. Начато расследование по факту похищения документа и незаконного использования чужого документа.

Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

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