В Клайпеде за проезд на общественном транспорте можно заплатить банковской картой

Клайпеда - первый город в Литве, в котором за проезд в общественном транспорте можно будет заплатить банковской картой, пишет Vakarų ekspresas.

С начала мая за поездку банковскими картами можно будет заплатить в автобусах Клайпеды 8 и 10 маршрута.

"Хватит банковской карты или связанного с ней гаджета, например, телефона или часов", – пишет ve.lt. В автобусах других маршрутов банковскими картами за проезд можно будет расплатиться с июня этого года.

Сообщается, что стоимость билета останется прежней – 1 евро.

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