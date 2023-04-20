Литовская полиция ужесточает контроль скорости

С понедельника по инициативе Европейской сети дорожной полиции проводится профилактическое мероприятие "Контроль допустимой скорости движения транспортных средств", сообщает Служба дорожной полиции Литвы.

В пятницу в стране пройдет круглосуточное усиленное спецмероприятие "Скоростной марафон". Полиция Литвы по всей стране готовится привлечь больше полиции, чем обычно. Отделы дорожной полиции окружных Главных комиссариатов полиции и Служба дорожной полиции Литвы сконцентрируют сотрудников в Вильнюсе и его округе, а в субботу – на трассе Via Baltica, сообщается в пресс-релизе.

В пресс-релизе указывается, что на дорогах страны большое внимание уделяется контролю скорости, задействованы большие силы сотрудников полиции. Водители, превышающие скорость и создающие угрозу безопасности движения, фиксируются и наказываются.

"Мы призываем всех водителей помнить о трагических последствиях дорожно-транспортных происшествий последних дней и задуматься о том, что превышение скорости не является доказательством Вашего мастерства или превосходства...

Небезопасная скорость и потеря контроля над транспортным средством всегда приводят к непоправимым трагическим последствиям. Поэтому мы должны сплотиться, чтобы чувствовать себя в безопасности на дорогах страны и сохранить свою жизнь и жизнь других", — говорит начальник Службы дорожной полиции Литвы, главный комиссар Витаутас Грашис.

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