В Вильнюсе около многоквартирных домов появятся хранилища для велосипедов

Этим летом в нескольких вильнюсских районах около многоквартирных домов появятся хранилища для велосипедов – 18 хранилищ в 4 районах: Лаздинае, Фабийонишкес, Виршулишкес и Жирмунае, пишет madeinvilnius.lt.

Хранилища обустроит победитель конкурса ЗАО Šmikis не позже чем до 31 июля 2023 года.

В каждом хранилище будут места для 16 велосипедов и 2 самокатов. Хранилища будут закрываться автоматически. Транспортные средства можно будет брать и ставить круглосуточно. Безопасность транспортных средств обеспечат раздвижные ворота, которые можно будет открыть с помощью телефона.

Кроме того, в таких хранилищах жители смогут зарядить батареи электрических велосипедов, самокатов, инвалидных колясок, а если потребуется – ремонтировать велосипед или самокат, потому что рядом будет специальная станция со всеми необходимыми инструментами.

"Мы рады сообщить, что этим летом появятся современные хранилища для велосипедов, в них можно будет разместить 324 велосипеда. Работы уже начаты!", – сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

Удобные места для хранилищ путем голосования выбрали сами жители – на первом этапе вильнюсцы предложили почти 250 мест, муниципалитет выбрал 38 из них.

На втором этапе жителей конкретного муниципалитета попросят голосовать за более приемлемые для них варианты.

При выборе мест учитывали их доступность для максимального числа жителей, учитывали возможность подключения электричества и удобство сообщения - наличие вело- и пешеходных дорожек. Важно было, чтобы хранилища не находились рядом с дорогами с интенсивным движение, во дворах, чтобы не закрывали видимость водителям.

Уходом за хранилищами займется компания JUDU (МП "Услуги сообщения").

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!