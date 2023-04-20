В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая вступает в силу пакет поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), касающихся использования средств мобильной связи за рулем, дорожного движения в жилой зоне и на стоянках, перевозки ребенка в специальном автомобильном кресле и прочих ситуаций. В среду Правительство одобрило разработанные министерством поправки к ПДД.

Один из важнейших пунктов – в процессе реализации принятых в октябре 2022 г. поправок к закону о безопасном движении по автомобильным дорогам, уточнены исключения относительно использования устройств мобильной связи за рулем.

За рулем разрешается пользоваться мобильным телефоном, только если он используется при помощи технического устройства, позволяющего управлять им без использования рук, и находится в специальном держателе. Другая альтернатива заключается в том, что мобильным телефоном можно управлять с помощью автомобильного устройства громкой связи на руле, мультимедийно и т. д. Запрещено пользоваться мобильным телефоном с использованием рук во время вождения, за исключением случаев, когда транспортное средство стоит на месте. Данное исключение распространяется только на более длительные остановки, но не распространяется на остановки в пробке, на красный свет, при пропуске пешеходов и т. д.

Поправки к ПДД предусматривают изменения правил движения в жилой зоне и на стоянках. Установлено, что автомобилям запрещен обгон в жилой зоне, во дворах жилых домов и на стоянках. Кроме того, во избежание возможных злоупотреблений, в ПДД закреплен четкий и недвусмысленный запрет на остановку и стоянку на парковочном месте, предназначенном только для транспортных средств, обозначенных опознавательным знаком "Инвалид" или имеющим парковочную карту для инвалидов, отмечается в пресс-релизе.

Велосипедисты и пешеходы смогут более свободно передвигаться в жилой зоне и на стоянках. Согласно обновленным положениям ПДД, в жилой зоне на велосипедистов не распространяется требование двигаться в один ряд и как можно ближе к правому краю полосы движения. Пешеходам на стоянках разрешается передвигаться по всей проезжей части, но они не должны создавать помех движению транспортных средств. При наличии пешеходного перехода, он обязателен к использованию. На стоянках пешеходы обладают преимуществом перед транспортными средствами.

Во избежание недоразумений на велосипедных дорожках, предусмотрены исключения для движения пешеходов по велосипедным дорожкам и велосипедным полосам. В ПДД установлено, что пешеходы могут пересекать велосипедную дорожку или полосу, переходя на другую их сторону, кроме того, пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке, если на дороге нет тротуара или пешеходной дорожки. В таких случаях пешеходы должны идти так, чтобы не создавать помех движению велосипедистов.

Поправки к ПДД уравняли требования к водителям четырехколесных транспортных средств всех видов. Установлено, что на водителя колесного трактора (категория Т3б), выполненного на базе конструкции квадроцикла и не имеющего кузова (кабины), распространяются требования, предъявляемые к водителям квадроциклов: водитель обязан надевать шлем и управлять транспортным средством обеими руками, запрещено движение по автомагистрали и шоссе, а также перевозка детей до 12 лет.

В ПДД появилась новая рекомендация по автомобильной перевозке ребенка. Рекомендуется, чтобы ребенок как можно дольше – как указано производителем кресла – перевозился в специальном кресле, зафиксированном против направления движения автомобиля. Так перевозить ребенка в кресле нового типа можно гораздо дольше (хотя бы до 15-месячного возраста), в целях безопасности необходимо учитывать требования и рекомендации, указанные производителями кресел. Важно, чтобы ребенок перевозился в специальном кресле, соответствующем росту и весу ребенка, говорится в пресс-релизе.

Принимая во внимание новые потребности участников дорожного движения, в ПДД появится новый предупреждающий дорожный знак №. 152 "Всадники" – он предупредит об участке дороги, по которому часто ездят верхом на лошадях или переводят лошадей. Между тем упраздняются устаревшие неактуальные дорожные знаки сервиса на синем фоне: №. 706 "Телефон" и 725 "Достопримечательность". Знак "Телефон" потерял свою актуальность, так как в Литве больше нет таксофонов, а достопримечательности уже отмечаются другими дорожными знаками на коричневом фоне с указателем на достопримечательность или с названием достопримечательности.

Все вышеперечисленные поправки к ПДД, за исключением дорожных знаков, вступят в силу с 1 мая текущего года. Изменения, касающиеся дорожных знаков, вступят в силу 1 ноября.

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